الداخلية تكشف حقيقة منشور على وسائل التواصل لشخص يُضايق السيدات بالفيوم


كتب- محمد فتحي:

01:29 ص 23/11/2025

وزارة الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بيانا، كشفت خلاله حقيقة منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكا بسلاح ناري والزعم بقيامه بترويج المواد المخدرة ومضايقة السيدات بالفيوم.

قالت الوزارة، في بيانها، إنه بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، إذ أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصور "مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم"، وبحوزته بندقية خرطوش.

وأشارت إلى أنه بمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري، كما تبين عدم صحة قيامه بترويج المواد المخدرة ومضايقة السيدات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الفيوم مضايقة السيدات في الفيوم المخدرات مديرية أمن الفيوم

