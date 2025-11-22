إعلان

محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة".. السبت

04:00 ص 22/11/2025

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت، نظر محاكمة 6 متهمين بخلية مصر الجديدة، في القضية رقم 4247 لسنة 2025 جنايات مصر الجديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عـمران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

جاء بأمر الإحالة فى القضية قيام المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، في تحقيق أهدافها.

