دفاع ضحايا واقعة المدرسة الدولية بالسلام: الاعتداء طال 3 فتيات وولدين

قال عبد العزيز عز الدين، محامي الأطفال المجني عليهم في واقعة اعتداء 4 موظفين داخل مدرسة دولية لغات بمدينة السلام، إن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في القضية منذ أمس ولمدة 24 ساعة متواصلة.

وأضاف عز الدين، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عدد البلاغات الرسمية المقيدة ضد المتهمين وصلت لـ5 بلاغات تخص ضحايا من الأطفال، بينهم 3 فتيات وولدان.

وأكد محامي الضحايا أن فريق النيابة العامة انتقل إلى مقر المدرسة لمعاينة مسرح الجريمة، والاستماع إلى الأطفال وأولياء الأمور، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.