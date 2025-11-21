تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو أظهرت صعود طفلين أعلى سطح عقار مطل على إحدى المدارس بالإسكندرية، والتعدي بالسب على الطلاب والمعلمين داخل المدرسة، ما أثار استياء وغضب أولياء الأمور والمجتمع المحلي.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق من شرطة قسم ثان الرمل للتحقق من الواقعة، وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بهذا الشأن، كما تم التوصل إلى هوية الطفلين الظاهرين في الفيديو وتحديد محل إقامتهما.

القبض على الطفلين

أمكن ضبط الطفلين، وكشفت التحقيقات أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبمواجهتهما أقرّا بصحة الواقعة، موضحين أن تصرفهما كان بدافع اللهو والمرح، دون قصد الإضرار بالآخرين أو التسبب في أذى حقيقي للطلاب أو المعلمين.

وأشار مصدر أمني إلى أنه تم توجيه التنبيه والإرشاد للطفلين وأولياء أمورهما، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات، كما جرى التأكيد على أهمية الرقابة الأسرية على الأطفال ومنعهم من القيام بأفعال تعرض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر.