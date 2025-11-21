إعلان

الداخلية تضبط مصنع مشروبات مجهولة المصدر بالمنوفية

كتب : مصراوي

02:39 م 21/11/2025

تعبيرية عن ضبط متهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالمنوفية من ضبط صاحب مصنع غير مرخّص داخل نطاق مركز أشمون، بعد ثبوت قيامه بإنتاج وتعبئة مشروبات صناعية منخفضة التكلفة باستخدام مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كمية المضبوطات

عُثر خلال المداهمة على 4 آلاف لتر مواد سائلة مجهولة، و40 ألف زجاجة فارغة، و4 آلاف كرتونة تعبئة، إضافة إلى 26,400 عبوة عصير معدة للبيع وتحمل علامة تجارية مملوكة للغير، ويُشتبه في عدم صلاحيتها.

إجراءات قانونية

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم لضمان سلامة المواطنين ومنع تداول منتجات غير صالحة للاستهلاك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية أحد الأشخاص مصنع مشروبات مجهولة المصدر المنوفية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا