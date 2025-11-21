الداخلية تضبط مصنع مشروبات مجهولة المصدر بالمنوفية

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالمنوفية من ضبط صاحب مصنع غير مرخّص داخل نطاق مركز أشمون، بعد ثبوت قيامه بإنتاج وتعبئة مشروبات صناعية منخفضة التكلفة باستخدام مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كمية المضبوطات

عُثر خلال المداهمة على 4 آلاف لتر مواد سائلة مجهولة، و40 ألف زجاجة فارغة، و4 آلاف كرتونة تعبئة، إضافة إلى 26,400 عبوة عصير معدة للبيع وتحمل علامة تجارية مملوكة للغير، ويُشتبه في عدم صلاحيتها.

إجراءات قانونية

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم لضمان سلامة المواطنين ومنع تداول منتجات غير صالحة للاستهلاك.