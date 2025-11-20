حكم ضد المتهمة بتشويه وجه عروس بـ41 غرزة في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهمة بتشويه وجه عروس بـ 41 غرزة في الوجه باستخدام سلاح أبيض "شفرة موس" بالحبس سنتين، للانتقام منها بسبب خطبتها لطليقها بمصر القديمة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى منطقة مصر القديمة، حيث أقدمت المتهمة على التعدي على المجني عليها قبل أيام قليلة من موعد زفافها، ما أسفر عن إصابتها بجروح في الوجه، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما باشرت النيابة التحقيقات في ملابسات الحادث.

اقرأ أيضًا:

إغلاق طريقين بسبب الشبورة.. والمرور تناشد السائقين الالتزام

محاكمة المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها بمصر القديمة اليوم

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي تتجاوز 10 ملايين جنيه