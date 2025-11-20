إعلان

حكم ضد المتهمة بتشويه وجه عروس بـ41 غرزة في مصر القديمة

كتب : أحمد عادل

01:58 م 20/11/2025

عروس مصر القديمة ضحية خطيبة طليقها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهمة بتشويه وجه عروس بـ 41 غرزة في الوجه باستخدام سلاح أبيض "شفرة موس" بالحبس سنتين، للانتقام منها بسبب خطبتها لطليقها بمصر القديمة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى منطقة مصر القديمة، حيث أقدمت المتهمة على التعدي على المجني عليها قبل أيام قليلة من موعد زفافها، ما أسفر عن إصابتها بجروح في الوجه، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما باشرت النيابة التحقيقات في ملابسات الحادث.

اقرأ أيضًا:

إغلاق طريقين بسبب الشبورة.. والمرور تناشد السائقين الالتزام

محاكمة المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها بمصر القديمة اليوم

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي تتجاوز 10 ملايين جنيه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات القاهرة تشويه وجه عروس مصر القديمة سلاح أبيض

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة