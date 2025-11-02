"نزل الراكب في نص السكة".. تفاصيل واقعة سائق دمنهور

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص بالبحيرة من قائد سيارة أجرة لإنزاله من السيارة وعدم توصيله إلى وجهته، بدعوى ذهابه إلى منزله إلا أنه قام بتحميل السيارة مرة آخرى بالركاب.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها عامللا يحمل رخصة قيادة مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.