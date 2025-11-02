إعلان

5 مصابين في مشاجرة ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:58 ص 02/11/2025

مشاجرة ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف- حمدي سليمان:

أُصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، في مشاجرة نشبت بقرية بني صالح التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بقرية بني صالح، نتج عنها إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة.

انتقلت سيارات الإسعاف برفقة قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة "ياسر.ح.م" 55 عامًا، كدمات متفرقة وسحجات بالكتف الأيمن،

"محمود.ر.م" 37 عامًا، كدمات متفرقة، "أحمد.ر.م" 51 عامًا، كدمة شديدة بالرأس، وجرح قطعي وكدمة بالركبة اليمنى،"أميرة.أ.ر" 25 عامًا، جرح قطعي بالرأس، "ابتسام.ن.أ" 30 عامًا، جرح قطعي بالرأس.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة محافظة بني سويف مديرية أمن بني سويف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"