5 مصابين في مشاجرة ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أُصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، في مشاجرة نشبت بقرية بني صالح التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بقرية بني صالح، نتج عنها إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة.

انتقلت سيارات الإسعاف برفقة قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة "ياسر.ح.م" 55 عامًا، كدمات متفرقة وسحجات بالكتف الأيمن،

"محمود.ر.م" 37 عامًا، كدمات متفرقة، "أحمد.ر.م" 51 عامًا، كدمة شديدة بالرأس، وجرح قطعي وكدمة بالركبة اليمنى،"أميرة.أ.ر" 25 عامًا، جرح قطعي بالرأس، "ابتسام.ن.أ" 30 عامًا، جرح قطعي بالرأس.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.