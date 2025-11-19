إعلان

سقوط عامل من الطابق الثالث داخل عقار تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة

كتب : محمد شعبان

07:25 م 19/11/2025

سقوط من علو - تعبيرية

داخل عقار تحت الإنشاء، تحولت دقائق العمل المعتادة إلى لحظة طوارئ بعد سقوط أحد العمال من الطابق الثالث أثناء عمله.

سقوط مفاجئ هز المكان، وأثار حالة من الذعر بين العاملين قبل أن يتم استدعاء الإسعاف والشرطة.

نجاة من الموت

فور وصول البلاغ، انتقلت الجهات الأمنية إلى الموقع، ونقل المصاب إلى مستشفى القاهرة الجديدة لتلقي العلاج اللازم، بينما يجري فحص ملابسات الحادث وتحديد مدى الالتزام بإجراءات السلامة المهنية داخل موقع البناء.

وتستكمل الجهات المختصة التحريات للتأكد من ظروف السقوط وملابساته.

سقوط من علو القاهرة الجديدة موقع تحت الإنشاء عامل

