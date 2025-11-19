عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، خدمات مكثفة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتيسير حركة السير تزامنًا مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري مشاة محطة مونوريل جامعة النيل.

وأوضحت الإدارة أن الأعمال تستلزم الغلق الكُلي لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل في الاتجاه القادم من طريق الواحات نحو محور 26 يوليو، وذلك يوم الجمعة الموافق 2025/11/21، من الساعة 1:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 صباحًا.

وأعلنت الإدارة عن مسار التحويلة المرورية للمركبات القادمة من طريق الواحات باتجاه محور 26 يوليو، حيث يتم الدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر عبر فتحة دوران مستحدثة قبل موقع الأعمال، ثم السير داخل التحويلة لمسافة 300 متر، قبل العودة مجددًا إلى الطريق الأصلي عبر فتحة دوران بالجزيرة الوسطى عقب تجاوز منطقة العمل.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع جميع المساعدات الفنية والتجهيزات اللازمة لإرشاد قائدي المركبات وتأمين محيط الأعمال، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

