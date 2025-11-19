المستشار بولس فهمي: القضاء الدستوري ركن أساسي لضمان الحقوق

أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية والأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، أن الملتقى العلمي الثاني عشر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية يشكل منصة فاعلة لتلاقي الخبرات وتبلور الرؤى المشتركة بين الهيئات الدستورية العربية، بما يتيح بناء منهجية موحّدة في تناول القضايا الدستورية الكبرى.



خلال أعماله التي شهدتها مدينة الرباط، أوضح الأمين العام أن الاتحاد يعمل عبر هذه اللقاءات الدورية على توحيد المفاهيم وإذابة الفوارق بين النصوص الدستورية العربية، إيماناً بأن القضاء الدستوري يعد ركناً أصيلاً في الدول الديمقراطية الحديثة، مشيراً إلى أن العالم العربي يسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه.



وشدّد المستشار بولس فهمي على أن القضاء الدستوري يتعامل مع الوثيقة الأعلى في الدولة، وهي المرجعية التي تنظّم علاقة السلطات وتضمن حماية الحقوق والحريات، مؤكداً أن تخصيص هذه الدورة لموضوع "أثر الحكم الدستوري في النظم الدستورية المقارنة" يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مسار العدالة الدستورية المشتركة.



اقرأ أيضًا:



3 أسباب كشفت مخالفات المرحلة الأولى.. لما ألغيت انتخابات مجلس النواب بـ 19 دائرة؟







19 دائرة.. القائمة الكاملة للدوائر التي ألغيت نتائجها في انتخابات النواب 2025







مرشح برلماني يتهم شابًا بتهديده بسلاح.. وأمن الغربية يكشف الحقيقة







النائب العام: تسليم 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي



