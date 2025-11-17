كتب- محمود الشوربجي:

المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الجدول الزمني المقرر لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأضاف خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وما تم فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن جميع التظلمات التي تلقتها الهيئة هي محل نظر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الهيئة حريصة على إحقاق الحق للمرشحين والناخبين ولن تقبل الهيئة بظلم أي مرشح.

وأجريت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في 14 محافظة، وبلغ عدد من حق لهم التصويت 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، وشملت 70 دائرة انتخابية و5606 لجان فرعية، بإجمالي 1446 مُرشحًا يتنافسون على مقاعد المرحلة الأولى.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه تابع الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الفردية، مطالبًا الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون والطعون الانتخابية، وضمان شفافية الإجراءات، والتحقق من وصول مندوب كل مرشح لصورة كشف الأصوات، واتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول لإرادة الناخبين، سواء بالإلغاء الكلي أو الجزئي للمرحلة، مع الإعلان عن المخالفات في الدعاية الانتخابية لضمان الرقابة الفعالة وعدم تكرارها في الجولات القادمة.

