لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 947 مخالفة لقائدي الدراجات النارية
كتب : علاء عمران
11:01 ص 17/11/2025
ارتداء الخوذة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 947 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.
وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة. كما تُهيب الوزارة بقائدي السيارات السير داخل الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، تجنبًا للمساءلة القانونية.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.