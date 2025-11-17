إعلان

لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 947 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

كتب : علاء عمران

11:01 ص 17/11/2025

ارتداء الخوذة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 947 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.
وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة. كما تُهيب الوزارة بقائدي السيارات السير داخل الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، تجنبًا للمساءلة القانونية.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

عدم ارتداء الخوذة قائدي الدراجات النارية حملات مرورية

