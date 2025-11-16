السيطرة على حريق داخل محل في عين شمس والنيابة تُحقق



تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل محل عطارة في عين شمس دون إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد اشتعال حريق داخل محل في عين شمس.



انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النيران في محل عطارة وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.



