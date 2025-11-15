985 دراجة مخالفة.. الداخلية تضبط سائقي الدراجات لعدم ارتداء الخوذة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 985 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وكانت وزارة الداخلية قد ناشدت قائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما ناشدت قائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، لضمان السيولة المرورية والحد من وقوع الحوادث، وتجنب المسائلة القانونية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.