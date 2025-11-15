إعلان

سحب 669 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

كتب : علاء عمران

12:07 م 15/11/2025

الملصق الإلكترونى

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 669 رخصة على مستوى الجمهورية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى.

يُذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق انتهت يوم 30 مارس 2021، وتم تفعيل لوائح المرور على المخالفين.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى، الذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

كما تستمر الوزارة في تقديم الخدمة الإلكترونية التي تتيح لمالك المركبات من جميع الأنواع تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءً، بالإضافة للفترة الصباحية، لتيسير إجراءات تركيب الملصق حتى انتهاء المدة المحددة.

أجهزة الأمن الملصق الإلكترونى عدم تركيب الملصق الإلكترونى مخالفة مرورية

