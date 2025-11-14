إعلان

دراما حقيقية في المعادي.. مصعد يحتجز أسرة كاملة والإنقاذ البري يتدخل

محمد شعبان

09:16 م 14/11/2025

مصعد يحتجز أسرة كاملة والإنقاذ البري يتدخل - أرشيف

كتب- محمد شعبان:

على غرار فيلم "بين السماء والأرض" شهدت عمارة رقم 4 بمجمع سما بالطريق الدائري حادثاً مفاجئاً أربك سكان المبنى وأثار حالة من القلق، بعد احتجاز أسرة كاملة داخل مصعد العمارة.

البلاغ وصل إلى قسم المقطم بسرعة، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث لمتابعة الوضع عن كثب.

المصعد، الذي يربط بين طوابق المبنى التسعة، توقف بين الطابق الثاني والثالث، محتجزاً زوج وزوجته وطفلهما الصغير داخل الكبينة.

أفراد الأسرة، الذين بدت عليهم علامات القلق والخوف، ظلوا يحاولون التواصل مع الخارج بينما تتسارع فرق الإنقاذ لإتمام عملية التحرير بأمان.

المشهد في العمارة كان مشحوناً بالتوتر، حيث تجمع السكان حول المصعد، يراقبون تحركات فرق الدفاع المدني ويترقبون لحظة إخراج الأسرة بأمان.

مصادر من المكان أكدت أن فرق الإنقاذ تعمل بشكل حذر لضمان عدم وقوع أي إصابات أثناء فتح المصعد.

الطريق الدائري احتجاز أسرة كاملة داخل مصعد قسم المقطم

