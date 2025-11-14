كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اعترافات صادمة للجناة في جريمة قتل طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، عُرفت إعلاميًا باسم "فتاة البرميل"، بعد العثور على جثتها داخل برميل في شقة مغلقة بمنطقة صفط اللبن.

أدلت والدة الطفلة باعترافاتها أمام النيابة، مؤكدة أنها لاحظت سلوك ابنتها غير المناسب رغم صغر سنها، بما في ذلك التحدث مع أولاد عبر الهاتف ومشاهدة أفلام إباحية، وعندما فشلت محاولات التأديب، استعانت بنسيبها "زوج شقيقتها" وزوجته لمحاولة إخافة الطفلة وإجبارها على التراجع عن أفعالها.

في يوم الواقعة خلال شهر رمضان الماضي، قام الثلاثة بالاعتداء على الطفلة بالضرب حتى فارقت الحياة، ثم وضعوا الجثة في حقيبة سفر ونقلوها لشقة أخرى، قبل وضعها في برميل وغطوها بالفوم لإخفاء الرائحة، في محاولة للتستر على الجريمة.

بدأت التحقيقات بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من فني تكييفات بالعثور على الجثة. وشكلت الإدارة العامة للمباحث فريق بحث رفيع المستوى لفحص كاميرات المراقبة وبلاغات التغيب لتحديد هوية الضحية والجناة.

أثناء التحقيقات، اعترف فني التكييفات بمشاركته مع والدة الطفلة وزوجته في قتل الطفلة والتستر على الجريمة، بما في ذلك محاولة إلصاق التهمة بشخص آخر عبر بلاغ كاذب.

تولت قوة أمنية بقيادة العقيد هاني الحسيني والمقدم أيمن سكوري القبض على الجناة الثلاثة وهم والدة الطفلة ومقدم البلاغ وزوجته، وأُحيلوا للنيابة العامة بعد تسجيل كافة اعترافاتهم رسميًا لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.