ضبط مصنع غير مرخّص لإنتاج أعلاف حيوانية مغشوشة بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط مصنع "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية لتصنيع الأعلاف الحيوانية والداجنة المغشوشة ومجهولة المصدر، بعد ورود معلومات من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة الجهات المعنية.

وعُثر داخل المصنع على 90 طن مواد خام مجهولة المصدر، و10 طن منتج نهائي للأعلاف، و4 طن مواد بترولية، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل، وتم ضبط المدير المسؤول للمصنع "له معلومات جنائية".

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.