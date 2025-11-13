في يوم واحد.. سحب 860 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من سحب 860 رخصة قيادة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، لعدم التزام قائدي المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني، في إطار تطبيق منظومة المرور الذكية وتفعيل اللوائح المرورية المنظمة.

وتواصل وحدات المرور في مختلف المحافظات استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة أساسية نحو التحول إلى منظومة مرورية إلكترونية متكاملة تُسهم في ضبط الحركة المرورية وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وفرت وزارة الداخلية خدمة إلكترونية عبر موقع بوابة مرور مصر تتيح لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية تقديم طلبات تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمقار المرور.

ويستمر العمل بوحدات المرور حتى الخامسة مساءً يوميًا، بجانب المواعيد الصباحية، لتسهيل إجراءات تركيب الملصق على المواطنين قبل انتهاء المهلة المحددة.

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2025/11/12/2889599