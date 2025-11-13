

وكالات

أصيب 21 شخصا، اليوم الخميس، إثر اصطدام شاحنة في كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وانحرفت الشاحنة، التي يقودها رجل في الستينيات من عمره، إلى رصيف السوق في بوتشون، غرب العاصمة سيئول، حوالي الساعة 10:55 صباحا بالتوقيت المحلي (01:55 بتوقيت جرينتش)، وسارت حوالي 100 متر داخل السوق قبل أن تصطدم بمتجر وتتوقف.

وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصا، من بينهم 3 نساء في السبعينيات والثمانينيات من العمر، أصبن بسكتة قلبية، و9 أخريات بإصابات خطيرة.

وقد أرسلت سلطات الإطفاء حوالي 20 آلية و60 فردا إلى موقع الحادث.

وأفاد سائق الشاحنة للشرطة أن الفرامل تعطلت عندما داس عليها.

وقال مسؤول بالشرطة، إن السائق لم يكن في حالة حرجة، ولم يكن تحت تأثير الكحول عند فحصه من قبل الشرطة.

وتجري الشرطة تحقيقا في السبب الدقيق للحادث، وفقا لروسيا اليوم.