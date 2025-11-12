أول رد من الداخلية على استغاثة سائق توك توك بالمنوفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص وأبنائه بالتعدى بالضرب على آخر مستخدمين سلاح أبيض بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الباجور من سائق توك توك بقيام 3 أشخاص "عامل وابناه" جميعهم مقيمون بدائرة المركز بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعى بإستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهم والسلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.