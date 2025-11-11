مباحث القاهرة تضبط شبكة سرقات في قصر النيل والقطامية وعابدين

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تنفيذ سلسلة ضبطيات واسعة ضد عناصر إجرامية متورطة في سرقات متنوعة، وذلك ضمن جهودها المكثفة لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

في منطقة القطامية، ضبطت الشرطة سائقًا له معلومات جنائية سبق تورطه في قضايا، بعد سرقته إطارات سيارات بأسلوب "الفك" مستخدمًا سيارة خاصة. وبحوزته فرد خرطوش والمركبة المستخدمة في الواقعة، واعترف بارتكاب 3 وقائع مشابهة، وتم استرداد كافة المسروقات.

وفي عابدين، تم ضبط 3 أشخاص سرقوا معدات تصوير خاصة بإحدى الشركات، واستردت الشرطة المسروقات بالكامل بعد إرشادهم. كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة لها معلومات جنائية متورطة في سرقة السيدات بأسلوب "المغافلة"، وعُثر بحوزتها على حقيبة تحتوي على لاب توب و6 هواتف محمولة وبعض الإكسسوارات، واعترفت بارتكاب 6 وقائع مماثلة.

وفي قصر النيل، نجحت الشرطة في ضبط 3 أشخاص سرقوا بطاقة ائتمانية من أحد المواطنين واستولوا على مبلغ مالي، واعترفوا بالواقعة، وتم استرداد المبلغ بالكامل.

واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين لضمان تطبيق القانون وحماية المواطنين من جرائم السرقة.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل