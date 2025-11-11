إحالة عصام صاصا وآخرين للمحاكمة في مشاجرة الملهى الليلي

كتب - أحمد عادل:

أحالت جهات التحقيق بالقاهرة مطرب المهرجانات "عصام صاصا" وآخرين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح في اتهامهم بواقعة مشاجرة الملهى الليلي على كورنيش النيل.

وسبق أن أخلت النيابة العامة سبيل جميع المتهمين في مشاجرة جاردات الملهى الليلي مع فرقة عصام صاصا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من مؤدي المهرجانات الشعبي "عصام صاصا" ومدير أعماله، يفيد بتعرضهما للضرب من قبل جاردات الحراسة في أحد الملاهي الليلية بمنطقة المعادي، وتهشيم سيارة فارهة بعد تعرضهما لمطاردة مثيرة على كورنيش النيل.

وقال "حسام يوسف"، دفاع مؤدي المهرجانات، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن موكله "عصام" كان من المفترض أن يقدم فقرة غناء في أحد الملاهي الليلية بمنطقة المعادي، وقبل بدء الفقرة وقعت مشادة كلامية بين أحد أفراد فرقته والجاردات داخل الملهى تحولت إلى مشاجرة بين الطرفين، إلا أن تدخل العاملين فض الشجار دون وقوع أي إصابات.

وذكر "حسام" أن "صاصا" تفاجأ عند مغادرته الملهى في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بوجود جاردات أمام الملهى، على أثرها تجدد الاشتباك مرة أخرى بين الطرفين، وانتهى بالتعدي على مؤدي المهرجانات وفرقته وتهشيم سيارته على كورنيش النيل بالمعادي بعد مطاردة مثيرة تعرض لها "صاصا" من الطرف الآخر.

وتابع دفاع صاصا أن موكله وفرقته ومدير أعماله تركوا سيارة "صاصا" على كورنيش النيل بعد تهشمها من قبل الطرف الثاني، واستقلوا سيارة على الطريق تحسبًا لعدم تطور الخلاف بين الطرفين ووقوع إصابات.

وتحفظت القوات على سيارة "صاصا" لحين معاينتها من قبل الجهات المختصة لتحديد مدى التلفيات التي أحدثها الجاردات، بعد القبض على طرفي المشاجرة.

