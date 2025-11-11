كتب - أحمد أبو النجا:

بدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، متابعة سير العملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية في 14 محافظة مع فتح أبوابها في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في ثاني أيام التصويت داخل مصر بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.

وتستمر المتابعة حتى التاسعة مساءً، وهو الموعد المحدد لغلق اللجان الفرعية، حيث تتلقى الغرفة تقارير دقيقة لحظة بلحظة حول نسب الإقبال وسير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

انطلقت عملية التصويت منذ التاسعة صباحًا داخل اللجان الفرعية في 14 محافظة هي:

الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، على أن يتم بعد ذلك غلق اللجان وبدء عمليات الفرز في حضور مندوبي المرشحين ومتابعي منظمات المجتمع المدني.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى يبلغ 35 مليونًا و279 ألف ناخب، موزعين على مختلف المحافظات التي تشملها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.