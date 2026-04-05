إعلان

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

09:38 ص 05/04/2026

انخفاض الدولار مقابل الجنيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و15 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأحد 5-4-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع.

بنك مصر: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 54.28 جنيه للشراء، و54.38 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 54.28 جنيه للشراء، و54.38 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 54.2 جنيه للشراء، و54.3 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54.32 جنيه للشراء، و54.42 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

