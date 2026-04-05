انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و15 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأحد 5-4-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع.

بنك مصر: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 54.28 جنيه للشراء، و54.38 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 54.28 جنيه للشراء، و54.38 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 54.2 جنيه للشراء، و54.3 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54.32 جنيه للشراء، و54.42 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.