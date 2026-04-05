أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت 87 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل.

استهداف المسيرات فوق 14 مدينة روسية

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 10:00 مساءً إلى الساعة 8:00 صباح اليوم الأحد بتوقيت موسكو، اعترضت منظومة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 87 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير الطائرات المسيرة فوق أراضي مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، ونيجني نوفجورود، وكورسك، وأوريول، وتامبوف، وكالوجا، وبينزا، وأوليانوفسك، وتفير، ولينينجراد، وجمهوريتي موردوفيا والقرم.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.