إعلان

روسيا تعلن إسقاط 87 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

كتب : د ب أ

09:53 ص 05/04/2026

إسقاط مسيرات أوكرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت 87 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل.

استهداف المسيرات فوق 14 مدينة روسية

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 10:00 مساءً إلى الساعة 8:00 صباح اليوم الأحد بتوقيت موسكو، اعترضت منظومة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 87 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير الطائرات المسيرة فوق أراضي مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، ونيجني نوفجورود، وكورسك، وأوريول، وتامبوف، وكالوجا، وبينزا، وأوليانوفسك، وتفير، ولينينجراد، وجمهوريتي موردوفيا والقرم.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسقاط مسيرات أوكرانية وزارة الدفاع الروسية حرب روسيا وأوكرانيا الدفاع الجوي الروسي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

