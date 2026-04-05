كيف تُطبق "الصحة" نظام العمل عن بُعد وموقف المستشفيات؟

كتب : أحمد جمعة

10:08 ص 05/04/2026

شعار وزارة الصحة والسكان

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن نظام العمل عن بُعد "أونلاين" سيقتصر على الجهاز الإداري بالديوان العام للوزارة ومديريات الصحة بالمحافظات، وذلك يوم الأحد فقط، مع استمرار العمل الحضوري في كافة الوحدات والقطاعات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

وبدأ اليوم الأحد، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر.

العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة

وأوضح "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية والإسعاف ستستمر في تقديم خدماتها الطبية والعلاجية بشكل طبيعي وحضوري كامل، دون أي تأثر بتطبيق نظام العمل عن بُعد المقرر في إطار قرار مجلس الوزراء.

ونص خطاب رسمي لوزارة الصحة موجهة لجميع قطاعات الوزارة، أن توجيه مجلس الوزراء يسري على ديوان عام الوزارة والجهات التابعة كديوان أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وديوان الأمانة العامة للصحة النفسية، وديوان المجلس القومي للصحة النفسية.

وشدد الخطاب على أن قرار العمل عن بعد لا يشمل الإدارات التي تقدم خدمات يحتاجها المريض بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة المتابعة بالتزام العاملين بالقيام بالأعمال المنوطة خلال أيام العمل عن بعد.

قواعد التأمين الصحي للعمل عن بعد

بدورها، حددت الهيئة العامة للتأمين الصحي عددًا من القواعد لتنفيذ قرار العمل عن بعد بداية من اليوم الأحد.

وبحسب منشور رسمي للهيئة حصل عليه مصراوي، يتم الالتزام بتطبيق نظام العمل من المنزل "عن بعد" يوم واحد أسبوعيًا، مع احتساب الفترات الإضافية، على أن يكون يوم الأحد من كل أسبوع بديوان عام رئاسة الهيئة والفروع والمناطق التابعة لرئاسة الهيئة، فيما عدا الوحدات المؤدية للخدمة من مستشفيات وعيادات ومراكز تخصصية ولجان طبية ومراكز إصابات العمل؛ في إطار ترشيد النفقات بناءً على توجيهات مجلس الوزراء.

وشدد المنشور على مراعاة عدم تأثر مستوى الأداء أو جودة الخدمات المقدمة لمنتفعي التامين الصحي، مع الالتزام الكامل بتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة داخل مقار العمل.

ولفت إلى قيام المديرين المباشرين بمتابعة أداء العاملين خلال أيام العمل عن بعد، والتأكد من تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وفي المواعيد المحددة.

ووجه الخطاب بإعداد آليات داخلية بكل فرع لتنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات خلال أيام العمل عن بُعد، بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق المستهدفات، مع موافاة الإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية ببيانات المتابعة الدورية بشأن الالتزام ومستوى الأداء.

وأشارت الهيئة إلى التنسيق لعقد ورش عمل بشأن التوعية بالتعليمات للمختصين بشأن ضوابط وآليات تطبيق نظام العمل عن بعد، بما يحقق توحيد إجراءات التنفيذ على مستوى الهيئة.

العمل عن بُعد يوم الأحد| دليلك الشامل لفهم قرار الحكومة.. وعلى من يُطبق؟

8 جهات قطاع خاص ينطبق عليها قرار العمل عن بعد يوم الأحد.. فيديو

هل الأحد إجازة رسمية؟.. الحكومة تحسم الجدل بقرار العمل عن بُعد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة مجلس الوزراء العمل عن بعد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
أخبار السيارات

ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
حوادث وقضايا

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
تصنيع أول سيارة جولف كهربائية محلية داخل ورش الكلية التكنولوجية بالقاهرة..
جامعات ومعاهد

تصنيع أول سيارة جولف كهربائية محلية داخل ورش الكلية التكنولوجية بالقاهرة..
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة