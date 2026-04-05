قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن نظام العمل عن بُعد "أونلاين" سيقتصر على الجهاز الإداري بالديوان العام للوزارة ومديريات الصحة بالمحافظات، وذلك يوم الأحد فقط، مع استمرار العمل الحضوري في كافة الوحدات والقطاعات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

وبدأ اليوم الأحد، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر.

العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة

وأوضح "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية والإسعاف ستستمر في تقديم خدماتها الطبية والعلاجية بشكل طبيعي وحضوري كامل، دون أي تأثر بتطبيق نظام العمل عن بُعد المقرر في إطار قرار مجلس الوزراء.

ونص خطاب رسمي لوزارة الصحة موجهة لجميع قطاعات الوزارة، أن توجيه مجلس الوزراء يسري على ديوان عام الوزارة والجهات التابعة كديوان أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وديوان الأمانة العامة للصحة النفسية، وديوان المجلس القومي للصحة النفسية.

وشدد الخطاب على أن قرار العمل عن بعد لا يشمل الإدارات التي تقدم خدمات يحتاجها المريض بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة المتابعة بالتزام العاملين بالقيام بالأعمال المنوطة خلال أيام العمل عن بعد.

قواعد التأمين الصحي للعمل عن بعد

بدورها، حددت الهيئة العامة للتأمين الصحي عددًا من القواعد لتنفيذ قرار العمل عن بعد بداية من اليوم الأحد.

وبحسب منشور رسمي للهيئة حصل عليه مصراوي، يتم الالتزام بتطبيق نظام العمل من المنزل "عن بعد" يوم واحد أسبوعيًا، مع احتساب الفترات الإضافية، على أن يكون يوم الأحد من كل أسبوع بديوان عام رئاسة الهيئة والفروع والمناطق التابعة لرئاسة الهيئة، فيما عدا الوحدات المؤدية للخدمة من مستشفيات وعيادات ومراكز تخصصية ولجان طبية ومراكز إصابات العمل؛ في إطار ترشيد النفقات بناءً على توجيهات مجلس الوزراء.

وشدد المنشور على مراعاة عدم تأثر مستوى الأداء أو جودة الخدمات المقدمة لمنتفعي التامين الصحي، مع الالتزام الكامل بتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة داخل مقار العمل.

ولفت إلى قيام المديرين المباشرين بمتابعة أداء العاملين خلال أيام العمل عن بعد، والتأكد من تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وفي المواعيد المحددة.

ووجه الخطاب بإعداد آليات داخلية بكل فرع لتنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات خلال أيام العمل عن بُعد، بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق المستهدفات، مع موافاة الإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية ببيانات المتابعة الدورية بشأن الالتزام ومستوى الأداء.

وأشارت الهيئة إلى التنسيق لعقد ورش عمل بشأن التوعية بالتعليمات للمختصين بشأن ضوابط وآليات تطبيق نظام العمل عن بعد، بما يحقق توحيد إجراءات التنفيذ على مستوى الهيئة.

