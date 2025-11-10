إعلان

تأجيل محاكمة 37 متهمًا بخلية الملثمين لـ 24 يناير

كتب : محمود الشوربجي

03:54 م 10/11/2025

المستشار وجدي محمد عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 37 متهمًا، في القضية رقم 14489 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعروفة بخلية الملثمين، لجلسة 24 يناير للقرار السابق.


وقال أمر الإحالة إنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2024، المتهمون من الأول وحتى التاسع تولوا قيادة في جماعة إرهابية، تتبع تنظيم داعش، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


ووجه للمتهمين من العاشر وحتى الأخير الانضمام لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعًا ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.


فيما وجه للمتهم التاسع تهم القيام بطريقة مباشرة وغير مباشرة بغرض ارتكاب جرائم إرهابية وتدريب أفراد على استعمال السلاح وتعليم الأساليب القتالية، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة وذخيرة.


