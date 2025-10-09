إعلان

عملية تجميل تنتهي بتجمع دموي.. "سيدة مدينة نصر" تقاضي مركز ومالكته: بتبتزني

رمضان يونس

07:37 م 09/10/2025

جانب من فيديو مدينة نصر

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام مالكة أحد مراكز التجميل بإستخدام منتجات غير صالحة للإستخدام الآدمى بالقاهرة

وحدة الرصد والمتابعة رصدت منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام مالكة أحد مراكز التجميل بإستخدام منتجات غير صالحة للإستخدام الآدمى بالقاهرة.

الأجهزة الأمنية استمعت لأقوال القائمة على النشر الفيديو، تبين أنها مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، وقررت تضررها من قيام مالكة أحد مراكز التجميل لاستخدامها منتجات غير صالحة للإستخدام الآدمى نتج عنها إصابتها بتجمع دموى باليد.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المشكو فى حقها "مقيمة بدائرة القسم"، و بسؤالها أنكرت ما قررته الشاكية واتهمتها بابتزازها بمبلغ مالي نظير عدم نشر تلك المقاطع.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

