كتب ـ رمضان يونس:

وحدة الرصد والمتابعة رصدت منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام مالكة أحد مراكز التجميل بإستخدام منتجات غير صالحة للإستخدام الآدمى بالقاهرة.

الأجهزة الأمنية استمعت لأقوال القائمة على النشر الفيديو، تبين أنها مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، وقررت تضررها من قيام مالكة أحد مراكز التجميل لاستخدامها منتجات غير صالحة للإستخدام الآدمى نتج عنها إصابتها بتجمع دموى باليد.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المشكو فى حقها "مقيمة بدائرة القسم"، و بسؤالها أنكرت ما قررته الشاكية واتهمتها بابتزازها بمبلغ مالي نظير عدم نشر تلك المقاطع.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.