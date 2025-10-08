تطور جديد في دعوى تعويض بمليون جنيه ضد الفنان أحمد صلاح حسني

قررت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، والمقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني، إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري، لتقديم مستندات من الطرفين.

وقال المحامي رمضان أبو هندية، إن الدعوى المقامة تطالب بإلزام الفنان أحمد صلاح حسني بسداد تعويض مالي قدره مليون جنيه لصالح موكله المهندس محمد صالح، تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الواقعة محل النزاع، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم في الجلسة المحددة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يناير 2024، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري على كوبري أرابيلا بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة موظف من الخلف، ما تسبب في تلفيات كبيرة بها، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس.

