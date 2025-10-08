إعلان

لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 1339 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

كتب : علاء عمران

11:02 ص 08/10/2025

حملة مرورية - أرشيفية

كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1339 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.
كانت وزارة الداخلية أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تُهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

الأجهزة الأمنية ارتداء الخوذة الدراجات النارية مخالفة

