إخلاء سبيل "أدهم سنجر" بعد سماع أقواله في واقعة "أنت فلاح من المنوفية"

قررت النيابة العامة بأكتوبر، إخلاء سبيل البلوجر "أدهم سنجر" من سرايا النيابة، في واقعة الاعتداء عليه بالسب والقذف، وسبه بألفاظ خادشة للحياء العام، خلال سيره على طريق وصلة دهشور بالجيزة، بعد سماع أقواله.

كان البلوجر أدهم سنجر، تقدم ببلاغ ضد شخص يتهمه بالتعدي عليه بالسب والقذف وسبه بألفاظ خادشة للحياء العام، خلال سيره على طريق وصلة دهشور بالجيزة، وذلك بسبب خلاف على أولوية المرور.

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما تداول البلوجر أدهم سنجر مقطع فيديو على فيسبوك، يظهر خلاله اعتداء قائد سيارة عليه بالسب والقذف، بسبب خلاف على أولوية المرور بوصلة دهشور بالجيزة.

وظهر البلوجر أدهم في فيديو على حسابه الشخصي على فيسبوك يكشف فيه تفاصيل واقعة الاعتداء التي تعرض لها.

