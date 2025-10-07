إعلان

الداخلية تضبط 1023 دراجة نارية بسبب عدم ارتداء الخوذة

كتب : علاء عمران

11:31 ص 07/10/2025

حملات مرورية

كتب - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1023 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، بسبب عدم ارتداء الخوذة.
وتُهيب وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، حرصًا على سلامتهم، كما تُناشد قائدي السيارات بضرورة السير داخل الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويُقلل من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة، والحفاظ على أرواح المواطنين.

