النيابة العامة تُفرج عن 38 متهمًا على ذمة قضايا أمن دولة

أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل 38 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا التي تُجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات فيها.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، بمراجعة الموقف القانوني للمحبوسين احتياطيًا بصفة دورية، في إطار حرص النيابة العامة على تطبيق العدالة وسيادة القانون.

وأكدت النيابة العامة أن القرار يأتي ضمن نهج الدولة في تحقيق التوازن بين حقوق المتهمين ومقتضيات العدالة، مشددة على أن دورها لا يقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم فحسب، بل يمتد ليشمل إعادة تأهيل المفرَج عنهم ودمجهم في المجتمع، بما يعزز قيم الحقوق والحريات التي تكفلها الدستور والقانون.

