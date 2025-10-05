سقوط مدير نادٍ صحي حوله لوكر للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة نادٍ صحي "بدون ترخيص" واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية داخل دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

كانت المعلومات والتحريات قد أكدت قيام المتهم وله معلومات جنائية، بإدارة النادي الصحي المشار إليه واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر النادي وضبط المتهم وبصحبته 5 أشخاص، بينهم 4 سيدات، لثلاث منهن معلومات جنائية.

وبمواجهتهم، اعترفوا جميعًا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

