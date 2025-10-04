كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من منشور مدعوم بمقاطع فيديو، يتضمن تضرر أحد المواطنين من قيام 3 أشخاص بتسميم كلب الحراسة الخاص به بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر من القائم بالنشر (مقيم بدائرة القسم)، أفاد فيه بتضرره من قيام 3 عمال بإحدى الفيلات المجاورة له بوضع مواد سامة داخل طعام كلب الحراسة الخاص به، ما أسفر عن نفوقه.

وبتتبع الجناة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمين بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم).

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الجريمة خوفًا من تهجم الكلب عليهم أثناء أداء عملهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



