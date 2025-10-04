ضبط المحال المخالفة لقرار الغلق.. 121 مخالفة جديدة خلال 24 ساعة

إعلان

كتب : مصراوي

12:10 م 04/10/2025

كتب- علاء عمران:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من التزام المحال التجارية والمولات والمنشآت بقرارات الغلق المحددة.

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 121 مخالفة ضد محال لم تلتزم بقرار الغلق في المواعيد المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


