اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 25 متهماً بـ"هيكل اللجان الإدارية"

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إلى أقوال الشهود في محاكمة 25 متهماً بهيكل اللجان الإدارية للإخوان، في القضية رقم 286 لسنة 2025.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى ديسمبر 2024، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية، كان الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام وهم على علم بأغراضها، ووجه لبعضهم ارتكاب جرائم من جرائم تمويل الإرهاب.

وأكدت التحقيقات توجيه اتهامات لبعض المتهمين بتمويل الإرهاب، وللمتهم الثاني والعشرين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل التكليفات والرسائل عبر برنامج "تليجرام"، بالإضافة إلى توجيه اتهامات لبعضهم الآخر بتبادل مطبوعات تروّج لأفكار وأغراض الجماعة.