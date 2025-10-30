30 ثانيةرعب..سائق يلقن زوجته علقة موت والزوجة: بينا خلاف 

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على زوجته بمحل عملها بالقليوبية.

بالفحص وبسؤال الشاكية "عاملة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية"، قررت بوجود خلافات مع زوجها وبتاريخ 23 الجارى أثناء تواجدها بمحل عملها حضر زوجها وتعدى عليها بالضرب لذات الخلافات.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المشكو فى حقه "سائق – له معلومات جنائية"، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.