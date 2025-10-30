شارك المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في عدد من اجتماعات المؤتمر الـ 25 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي) والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري، وباستضافة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وذكرت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - في بيان لها اليوم - أن الاجتماعات التي حرص المستشار أحمد سعيد خليل على المشاركة فيها، ركزت على مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق والمراجعة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوحدة والجهات المعنية بالرقابة المالية على المستويين المحلي والدولي.

وتعقد خلال أيام فاعليات المؤتمر، اجتماعات متواصلة لمناقشة القرارات والتوصيات المزمع المصادقة عليها في المؤتمر الرئيسي، ومناقشة التقارير الدورية الصادرة عن كيانات (الإنتوساي) كما يتم عقد اجتماعات وأحداث جانبية لتعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد التوجهات المهنية دوليا، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأجهزة العليا للرقابة في مختلف أنحاء العالم.