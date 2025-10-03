يديرها أجنبي.. ضبط شبكة منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشيخ زايد

نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط نادٍ صحي غير مرخص بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، بعدما كشفت التحريات أن أحد الأشخاص، يحمل جنسية أجنبية، استغله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكان، وأسفرت المداهمة عن ضبط المتهم الرئيسي وبصحبته 4 أشخاص و5 سيدات، بينهم سيدة تحمل جنسية أجنبية، وتبين أن 3 منهم لديهم معلومات جنائية سابقة.

وبمواجهتهم أقروا جميعًا بممارستهم النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.