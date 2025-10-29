إعلان

ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي نصب على مواطنين بمدينة نصر

07:09 م 29/10/2025

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخص لاتهامه بإدارة كيان تعليمي غير مرخص بمدينة نصر؛ بهدف النصب على الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.

وكشفت التحريات أن المتهم أوهم ضحاياه بأن تلك الشهادات تخوّلهم الالتحاق بوظائف في شركات ومؤسسات كبرى، على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه داخل مقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوبة للكيان، وطلبات التحاق، ومطبوعات دعائية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

