بسبب حادث سيارة.. فنان مشهور يواجه دعوى تعويض بمليون جنيه

كتب : صابر المحلاوي

10:27 ص 29/10/2025

حادث

كتب- صابر المحلاوي:
تنظر المحكمة المدنية المختصة، اليوم الأربعاء، الدعوى رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، المقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني، والتي تطالب بإلزامه بسداد تعويض مالي قدره مليون جنيه.
وقال المحامي رمضان أبو هندية، إن الدعوى أقامها موكله المهندس محمد صالح، مطالبًا بتعويض مادي ومعنوي عما لحق به من أضرار جراء الواقعة محل النزاع، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم في الموعد المحدد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يناير 2024، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري على كوبري أرابيلا بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس.
وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة يقودها الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة موظف من الخلف، ما أسفر عن تلفيات كبيرة بمركبة الأخير. وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس.

المحكمة المدنية المختصة حادث سيارة الفنان أحمد صلاح حسني

