في الطالبية.. أنبوبة غاز تقتل طفلا وتُصيب آخر

لحظة واحدة كانت كفيلة بتحول شارع أحمد جودة في منطقة الطالبية بفيصل إلى مسرح طوارئ. سيارات الإسعاف والإطفاء تحاصر المكان، والأهالي يقفون في صدمة، يتبادلون النظرات والهمسات.

بلاغ عاجل وصل إلى شرطة النجدة بتسرب غاز من شقة بالدور الأرضي داخل عقار مكون من 6 طوابق لكن ما ظنه الجميع حادثًا بسيطًا، تحول سريعًا إلى واقعة غامضة بعد ورود أنباء عن احتمال وجود وفيات داخل الشقة.

قوات الحماية المدنية انتقلت على الفور إلى موقع البلاغ، وفرضت كردونا أمنيا حول العقار،بينما تولت فرق الإنقاذ عملية الفحص والتمشيط بحثًا عن ناجين.

رائحة الغاز كانت تخنق الهواء، وألسنة اللهب بدأت تتسلل من نوافذ الدور الأرضي قبل السيطرة عليها. وخلال عمليات الإنقاذ، تم نقل مصاب بحالة اختناق إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج فيما عثر على جثة طفل 3 سنوات.

الأجهزة الأمنية ما زالت تواصل التحقيق والنيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص الموقع والكشف عن ملابسات الواقعة فيما تحول العقار إلى موقع حزن وصمت ثقيل بين الجيران، الذين ودعوا الطفل الصغير بعيون دامعة وقلوب لا تصدق ما حدث.