تغيب طالب 16 عاما بالقاهرة.. الداخلية تكشف الملابسات وتعيده لمنزله

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص بتغيب نجل شقيقته بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجاري تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغًا من أحد المواطنين بتغيب نجله، طالب يبلغ من العمر 16 عامًا، عقب خروجه لحضور درس.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مكان المتغيب بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية، وبمناقشته أقر بتركه المنزل لمروره بضائقة نفسية.

تم تسليمه لأسرته بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.