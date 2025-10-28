لتحقيق أرباح مالية.. ضبط ناشر فيديو الاختطاف الوهمي في أكتوبر

أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أكدت خلاله أنه في إطار كشف حقيقة تعليق مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد الأشخاص بمحاولة اختطاف إحدى الفتيات والتعدى عليها بالضرب بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

ووفقا لبيان الوزارة، فإنه بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصور "مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر" وكريمته "طالبة".

وبحسب البيان، فإنه بمواجهته أقر بقيامه بالتعدى بالضرب على كريمته بقصد تأديبها لتركها المنزل دون علمه، وبسؤال الأخيرة أيدت ما سبق.

وقالت الوزارة، إنه أمكن تحديد وضبط القائم على النشر "عامل – مقيم بدائرة القسم"، وبمواجهته أفاد بتصوير الواقعة لإعتقاده بتعرضها للإختطاف ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.