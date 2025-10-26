كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي ملابسات العثور على جثماني طفلين بمدخل عقار بفيصل، وتبين أن مرتكب الواقعة مالك محل أدوية بيطرية.

تلقى اللواء هاني عشراوي نائب مدير مباحث الجيزة بلاغا من مأمور قسم شرطة الهرم بالعثور على جثمان الطفل سيف 13 عام وأخرى لأخته جنى 11 عاما فى حالة إعياء وتوفيت فى وقتٍ لاحق بمنطقة فيصل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة مالك محل لبيع الأدوية البيطرية، مقيم بالجيزة وبمواجهته اعترف بسابقة وجود علاقة بينه وبين والدة الطفلين وإقامتها وأنجالها الثلاثة برفقته بشقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم، واكتشافه خلال تلك الفترة سوء سلوكها.

بتاريخ 21 الجارى وضع مادة سامة تحصل عليها من المحل المملوك له بكوب عصير وقدمه لها وحال شعورها بحالة إعياء قام بنقلها لأحد المستشفيات وتوفيت، وادعى كونها زوجته وسجل بياناته باسم مستعار وتركها وانصرف.

وبتاريخ 24 الجارى قرر التخلص من أنجالها الثلاثة حيث اصطحبهم للتنزه ووضع ذات المادة السامة داخل عصائر وقام بتقديمها لهم، إلا أن أحدهم 6 سنوات رفض تناولها فتخلص منه بإلقائه بالمجرى المائى بإحدى الترع بدائرة القسم (تم انتشال جثمانه)، وعاد لمسكنه برفقة الطفلين وكانا فى حالة إعياء شديد فنقلهما بالاستعانة بأحد العاملين بالمحل ملكه وقائد مركبة توك توك "حسنى النية" لمكان العثور عليهما.