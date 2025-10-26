إعلان

كواليس سقوط دجال الإبراهيمية في الإسكندرية

كتب : مصراوي

08:27 م 26/10/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقى ضباط حماية الآداب القبض على مسجل خطر لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية يمارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دجال شعوذة نصب احتيال الإبراهيمية العطارين الإسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران