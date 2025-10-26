كواليس سقوط دجال الإبراهيمية في الإسكندرية

ألقى ضباط حماية الآداب القبض على مسجل خطر لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية يمارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.