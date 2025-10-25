كتب- صابر المحلاوي:

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء موعد التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وأشار البيان إلى أن عشرين مرشحًا تقدموا بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، واعتمد مجلس إدارة الهيئة هذه التنازلات على أن تُنشر في صحيفتي "الأخبار" و"الجمهورية".

وأكدت الهيئة أنها تتابع عبر لجان الرصد في جميع المحافظات كافة صور الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتهيب بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2025، فضلًا عن مدونة السلوك الانتخابي المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.