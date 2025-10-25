إعلان

بعد انسحاب 20 مرشحًا.. غلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب

كتب : صابر المحلاوي

09:19 م 25/10/2025

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء موعد التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وأشار البيان إلى أن عشرين مرشحًا تقدموا بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، واعتمد مجلس إدارة الهيئة هذه التنازلات على أن تُنشر في صحيفتي "الأخبار" و"الجمهورية".

وأكدت الهيئة أنها تتابع عبر لجان الرصد في جميع المحافظات كافة صور الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتهيب بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2025، فضلًا عن مدونة السلوك الانتخابي المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مهلة التنازل ترشح انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين بالاعتداء على مسن السويس
بعد انسحاب 20 مرشحًا.. غلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟